Яннис Адетокунбо может получить право покинуть «Милуоки Бакс» — CBS Sports

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может получить право покинуть свой нынешний клуб, если результаты команды будут неудовлетворительными. Об этом сообщает CBS Sports.

«Существует растущее мнение, что, если дела в «Милуоки» пойдут не лучшим образом, Яннис может стать доступным для обмена и, вероятно, сам инициирует свой уход из команды в следующем году», — говорится в сообщении CBS Sports.

Отметим, что «Милуоки Бакс» потерпел поражение в первых трёх из четырёх матчей регулярного сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации. Следующий матч «Бакс» проведут в ночь на 1 ноября с «Мемфис Гриззлиз».