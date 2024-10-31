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Бронни Джеймс высказался о первых набранных очках в НБА

Бронни Джеймс высказался о первых набранных очках в НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал свои первые очки в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» (110:134) Джеймс-младший набрал два очка. Кроме того, в его активе две результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд

«Это было безумие. Гораздо больше, чем я ожидал. Всё из-за любви. Какое-то безумие. Это был невероятный момент. Поддержка фанатов действительно меня зацепила. Я не показывал, но чувствовал её, и мне было очень приятно. Да, это был особенный момент для меня. Это точно», — сказал Бронни на пресс-конференции.

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