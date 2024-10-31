Бронни Джеймс высказался о первых набранных очках в НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал свои первые очки в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» (110:134) Джеймс-младший набрал два очка. Кроме того, в его активе две результативные передачи.

«Это было безумие. Гораздо больше, чем я ожидал. Всё из-за любви. Какое-то безумие. Это был невероятный момент. Поддержка фанатов действительно меня зацепила. Я не показывал, но чувствовал её, и мне было очень приятно. Да, это был особенный момент для меня. Это точно», — сказал Бронни на пресс-конференции.

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