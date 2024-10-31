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Кевин Дюрант объяснил, почему ему вряд ли поставят статую

Кевин Дюрант объяснил, почему ему вряд ли поставят статую
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант объяснил, почему он вряд ли удостоится статуи за свои спортивные достижения.

«Я очень сильно сомневаюсь, что мне где-то поставят статую за игру в баскетбол… Обычно такого удостаиваются те парни, которые попадают в Зал славы, выигрывают чемпионаты и долгое время играют за один клуб», — сказал Дюрант в шоу Up & Adams.

Кевин Дюрант является чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В том же сезоне он был признан MVP финала НБА. 14 раз Дюрант принимал участие в матчах всех звёзд НБА. За свою карьеру Кевин играл в составе пяти команд: «Сиэтл Суперсоникс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».

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