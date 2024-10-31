Кевин Дюрант объяснил, почему ему вряд ли поставят статую

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант объяснил, почему он вряд ли удостоится статуи за свои спортивные достижения.

«Я очень сильно сомневаюсь, что мне где-то поставят статую за игру в баскетбол… Обычно такого удостаиваются те парни, которые попадают в Зал славы, выигрывают чемпионаты и долгое время играют за один клуб», — сказал Дюрант в шоу Up & Adams.

Кевин Дюрант является чемпионом НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». В том же сезоне он был признан MVP финала НБА. 14 раз Дюрант принимал участие в матчах всех звёзд НБА. За свою карьеру Кевин играл в составе пяти команд: «Сиэтл Суперсоникс», «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».