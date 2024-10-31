Ламело Болл пронзительно закричал, испугавшись муляжа клоуна

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл закричал от неожиданности, увидев муляж клоуна во время перемещения по тренировочной базе команды. Многие клубы НБА часто подшучивают над игроками на Хэллоуин, который отмечается сегодня, 31 октября.

Ламело Болл пронзительно закричал, испугавшись клоуна:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ламало принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 28,5 очка, совершал шесть подборов и отдавал семь результативных передач. В недавнем матче «Хорнетс» одолели «Торонто Рэпторс» (138:133). Болл в этой встрече набрал 19 очков, к которым прибавил три подбора и шесть передач.