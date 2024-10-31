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УНИКС победил «Уралмаш» в Единой лиге

УНИКС победил «Уралмаш» в Единой лиге
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В Казани на арене «Баскет Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 85:75 (24:19, 21:13, 22:25, 18:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
85 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Лабери - 18, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 14, Лопатин - 6, Бако - 5, Д. Кулагин - 4, Комолов - 3, Беленицкий - 2, Тэйлор, Торопов, Илюк
Уралмаш: Мартин - 27, О'Брайант - 16, Новиков - 10, Даглас - 9, Зайцев - 5, Писклов - 4, Нэльсон - 4, Акрамов, Балашов, Михеев

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский форвард Луи Лабери. В его активе 18 очков, четыре подбора и две результативные передачи. В составе екатеринбуржцев чаще всего кольцо казанской команды поражал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 27 очков, три подбора и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт 5 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. «Уралмаш» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Встреча состоится 4 ноября и начнётся в 15:00 мск.

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