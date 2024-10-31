УНИКС победил «Уралмаш» в Единой лиге

В Казани на арене «Баскет Холл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный УНИКС принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 85:75 (24:19, 21:13, 22:25, 18:18).

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский форвард Луи Лабери. В его активе 18 очков, четыре подбора и две результативные передачи. В составе екатеринбуржцев чаще всего кольцо казанской команды поражал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 27 очков, три подбора и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги УНИКС на выезде сыграет с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт 5 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени. «Уралмаш» на домашней площадке сыграет с «Астаной». Встреча состоится 4 ноября и начнётся в 15:00 мск.

Достижения сборных России по баскетболу: