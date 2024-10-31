Гилберт Аренас рассказал, в каком случае Клэй Томпсон зарабатывал бы до $ 40 млн в год

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Гилберт Аренас считает, что атакующий защитник «Даллас Маверикс» Клэй Томпсон зарабатывал бы до $ 40 млн в год, если бы его имя было не Клэй Томпсон.

«Мне жаль Клэя… Если убрать его имя из статистики, все выстроятся в очередь… [предлагая] $ 30-40 млн в год», — сказал Аренас в своём подкасте GilsArenaShow.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй Томпсон подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт», в составе которого принял участие в 793 матчах. Отметим, что за этот период он набирал в среднем 19,6 очка, делал 3,5 подбора и 2,3 результативной передачи. В составе калифорнийского клуба атакующий защитник четыре раза становился чемпионом НБА, а также пять раз принимал участие в Матчах всех звёзд.