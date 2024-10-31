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Американский журналист: Егор Дёмин — кукловод, который дёргает за ниточки

Американский журналист: Егор Дёмин — кукловод, который дёргает за ниточки
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Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за университет Бригама Янга (BYU). Ранее в рамках первого официального матча предсезонной подготовки BYU встречался с «Колорадо Кристиан» и одержал победу со счётом 93:49. Дёмин в этой игре отдал 11 результативных передач – лучший показатель среди всех участников.

«Дёмин – кукловод, когда он руководит игрой в нападении. Он словно дёргает за нужные ниточки, чтобы заставить защищающихся игроков выполнять свою волю. Это действительно сильный баскетболист», — написал Барретт.

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