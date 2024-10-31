Результаты Единой лиги 31 октября

Сегодня, 31 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был сыгран всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 31 октября:

УНИКС — «Уралмаш» — 85:75.

Отметим, что самым результативным в составе УНИКСа стал французский форвард Луи Лабери, набравший 18 очков. Кроме того, на его счету четыре подбора и две результативные передачи. В составе «Уралмаша» лучшую результативность показал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 27 очков, три подбора и три передачи.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Российские баскетболисты за рубежом: