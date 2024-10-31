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Результаты Единой лиги 31 октября

Результаты Единой лиги 31 октября
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Сегодня, 31 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день был сыгран всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результаты 31 октября:

УНИКС — «Уралмаш» — 85:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
85 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Лабери - 18, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 14, Лопатин - 6, Бако - 5, Д. Кулагин - 4, Комолов - 3, Беленицкий - 2, Тэйлор, Торопов, Илюк
Уралмаш: Мартин - 27, О'Брайант - 16, Новиков - 10, Даглас - 9, Зайцев - 5, Писклов - 4, Нэльсон - 4, Акрамов, Балашов, Михеев

Отметим, что самым результативным в составе УНИКСа стал французский форвард Луи Лабери, набравший 18 очков. Кроме того, на его счету четыре подбора и две результативные передачи. В составе «Уралмаша» лучшую результативность показал американский разыгрывающий Джеремайя Мартин. В его активе 27 очков, три подбора и три передачи.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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