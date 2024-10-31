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Пол Пирс назвал две лучшие команды Восточной конференции НБА

Пол Пирс назвал две лучшие команды Восточной конференции НБА
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46-летний звёздный бывший баскетболист Пол Пирс назвал две лучших, по его мнению, команды Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

«Селтикс» — это высший эшелон… Пожалуйста, не забывайте о «Пэйсерс». На Востоке, я думаю, «Пэйсерс» — вторая лучшая команда. Я думаю, что за ними трудно угнаться… И у них есть глубина [состава]», — сказал Пирс в подкасте All the Smoke Productions.

На данный момент «Бостон Селтикс» занимают второе место в Восточной конференции, у команды четыре победы в пяти матчах. «Индиана Пэйсерс» идёт на 11-м месте при двух победах и трёх поражениях. Лидирует на Востоке «Кливленд Кавальерс».

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