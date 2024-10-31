Журналист из США отметил, в чём Дёмин может быть одним из лучших в NCAA

Редактор сайта Lawless Republic Кэлвин Барретт поделился впечатлениями от выступления российского баскетболиста университета Бригама Янга (BYU) Егора Дёмина. Ранее Дёмин сыграл в первом официальном матче предсезонной подготовки с «Колорадо Кристиан» (93:49), в котором отдал 11 результативных передач. До этого BYU проводил «секретную» встречу с университетом Бойсе, в которой Егор отдал восемь результативных передач и набрал пять очков.

«Химия» между Дёмином и [Кебой] Кейтой уже выглядит фантастической. Вдвоём они могут создать одну из самых неудержимых комбинаций пик-н-ролла в лиге. Как же хорошо они смотрелись вместе», — написал Барретт в своей колонке.

Егор Дёмин отдал красивую передачу на партнёра: