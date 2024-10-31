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Велимир Перасович назвал главную проблему УНИКСа на данный момент

Велимир Перасович назвал главную проблему УНИКСа на данный момент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о победе команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 85:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
85 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Лабери - 18, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 14, Лопатин - 6, Бако - 5, Д. Кулагин - 4, Комолов - 3, Беленицкий - 2, Тэйлор, Торопов, Илюк
Уралмаш: Мартин - 27, О'Брайант - 16, Новиков - 10, Даглас - 9, Зайцев - 5, Писклов - 4, Нэльсон - 4, Акрамов, Балашов, Михеев

«Прежде всего поздравляю УНИКС с победой. Мы обыграли команду, которая проводит хороший сезон и имеет в составе отличных игроков. В будущем «Уралмаш» станет ещё опаснее. Отмечу, что некоторые моменты мы играем отлично, а другие – плохо. Пока у нас нет той стабильности, которую мне бы хотелось видеть. И это главная проблема, с которой команда сталкивается сейчас.

Во второй половине матча у нас пару раз было преимущество в 16 очков, и мы не знали, как увеличить отрыв и набрать больше 20. УНИКС испытывает подобные проблемы во многих играх по ходу сезона, и наша главная цель – их преодолеть», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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