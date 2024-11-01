«Олимпиакос» с разницей в 21 очко обыграл «Барселону» в матче 7-го тура Евролиги

В Греции завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Олимпиакос» и БК «Барселона». Игра закончилась со счётом 95:74 (21:17, 23:19, 21:14, 30:24) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Эван Фурнье. Он набрал 19 очков, сделал три подбора и две результативные передачи. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кевин Пантер, на счету которого 18 очков, один подбор и две передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпиакос» сыграет в греческом дерби с «Панатинаикосом». Встреча состоится 8 ноября. «Барселона» в тот же день примет дома «Басконию».