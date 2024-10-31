Гомельский оценил старт «Лейкерс» в этом сезоне НБА, назвав игрока, который его впечатлил

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Озёрники» начали с трёх побед, после чего потерпели два поражения. Также Гомельский признался, что его впечатлил 26-летний атакующий защитник Остин Ривз.

«Вызвал удивление старт с трёх побед подряд «Лос-Анджелес Лейкерс». Причём лидером по набранным очкам является Энтони Дэвис, на которого целенаправленно играет Леброн Джеймс. Сам не очень много забивает, но, наверное, это и понятно. И прекрасное впечатление на меня произвёл Остин Ривз. Парень, который идёт после Дэвиса в команде на втором месте по подборам, который почти 20 очков за игру набирает, одинаково хорошо атакует и из-за дуги, и в проходах. В общем, очень прибавил. Честно говоря, я думал, что в связи с тем, что «Лейкерс» никого не подписали из сильных игроков в течение межсезонья, то будут проблемы с ротацией. Пока их не чувствуется», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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