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«Маккаби» вырвал победу в матче с «Реалом» в Евролиге

«Маккаби» вырвал победу в матче с «Реалом» в Евролиге
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Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и «Реал» (Мадрид, Испания). Игра закончилась со счётом 79:78 (21:23, 15:20, 19:21, 24:14) в пользу «Маккаби».

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гейе, Тавареш, Льюль, Ндиайе

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Сабен Ли. В его активе 19 очков, три подбора и одна результативная передача. В составе «Реала» лучшую результативность показал экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья. Он набрал 18 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и одна результативная передача.

«Маккаби» в следующем туре регулярного чемпионата Евролиги отправится в гости к «Виртусу». Матч состоится 8 ноября и начнётся в 22:30 мск. Мадридцы в следующем туре вновь сыграют на выезде. 7 ноября испанский клуб встретится с «Олимпией». Матч начнётся в 22:30 мск.

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