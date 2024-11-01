«Маккаби» вырвал победу в матче с «Реалом» в Евролиге

Завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого встречались «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) и «Реал» (Мадрид, Испания). Игра закончилась со счётом 79:78 (21:23, 15:20, 19:21, 24:14) в пользу «Маккаби».

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Сабен Ли. В его активе 19 очков, три подбора и одна результативная передача. В составе «Реала» лучшую результативность показал экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья. Он набрал 18 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и одна результативная передача.

«Маккаби» в следующем туре регулярного чемпионата Евролиги отправится в гости к «Виртусу». Матч состоится 8 ноября и начнётся в 22:30 мск. Мадридцы в следующем туре вновь сыграют на выезде. 7 ноября испанский клуб встретится с «Олимпией». Матч начнётся в 22:30 мск.

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