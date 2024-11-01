Результаты игрового дня Евролиги 31 октября, турнирная таблица

В четверг, 31 октября, состоялся игровой день 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 31 октября:

«Альба» – «Анадолу Эфес» – 70:86;

«Маккаби» Тель-Авив – «Реал» Мадрид – 79:78;

«Олимпиакос» – «Барселона» – 95:74;

«Олимпия» Милан – «Виртус» – 99:90.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.