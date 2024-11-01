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Результаты игрового дня Евролиги 31 октября, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 31 октября, турнирная таблица
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В четверг, 31 октября, состоялся игровой день 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 31 октября:

«Альба» – «Анадолу Эфес» – 70:86;
«Маккаби» Тель-Авив – «Реал» Мадрид – 79:78;
«Олимпиакос» – «Барселона» – 95:74;
«Олимпия» Милан – «Виртус» – 99:90.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
70 : 86
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба: Прочида, Макдауэлл-Уайт, Нуфер, Шнайдер, Херманнссон, Самар, Олинде, Doerries, Рапикве, Бин, Уильямс
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Йокубайтис
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Гейе, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
95 : 74
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Райт, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Абринес, Паркер
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
31 октября 2024, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
99 : 90
Виртус
Болонья, Италия
Олимпия: Димитриевич, Бортолани, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Небо, Миротич
Виртус: Кординье, Белинелли, Клайберн, Висконти, Шенгелия, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле, Такер

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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