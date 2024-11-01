«Обожаю». Товарищ Дёмина по команде выделил его характерное игровое качество

Баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Ричи Сондерс поделился мнением о товарище по команде Егоре Дёмине. Сондерс отметил умение россиянина видеть площадку и в любой момент отдать передачу.

«Как же здорово осознавать, что всегда можно рассчитывать на пас от него. Обожаю играть с ним», — приводит слова Сондерса BYU Daily Universe.

Недавно Дёмин сыграл в первом официальном матче предсезонной подготовки с «Колорадо Кристиан» (93:49), в котором отдал 11 результативных передач. До этого BYU проводил «секретную» встречу с университетом Бойсе, в которой Егор отдал восемь результативных передач и набрал пять очков.

Егор Дёмин отдал красивую передачу на партнёра: