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«Обожаю». Товарищ Дёмина по команде выделил его характерное игровое качество

«Обожаю». Товарищ Дёмина по команде выделил его характерное игровое качество
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Баскетболист университета Бригама Янга (BYU) Ричи Сондерс поделился мнением о товарище по команде Егоре Дёмине. Сондерс отметил умение россиянина видеть площадку и в любой момент отдать передачу.

«Как же здорово осознавать, что всегда можно рассчитывать на пас от него. Обожаю играть с ним», — приводит слова Сондерса BYU Daily Universe.

Недавно Дёмин сыграл в первом официальном матче предсезонной подготовки с «Колорадо Кристиан» (93:49), в котором отдал 11 результативных передач. До этого BYU проводил «секретную» встречу с университетом Бойсе, в которой Егор отдал восемь результативных передач и набрал пять очков.

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