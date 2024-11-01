«Милуоки» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Мемфису» с трипл-даблом Джа Моранта

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 122:99.