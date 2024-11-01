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Мемфис Гриззлиз — Милуоки Бакс, результат матча 31 октября 2024, счет 122:99, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Милуоки» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Мемфису» с трипл-даблом Джа Моранта
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на арене «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Милуоки Бакс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 122:99.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 19, Уэллс - 16, Пиппен Мл. - 16, Джексон - 13, Ларэвиа - 11, Иди - 10, Кларк - 7, Хафф - 4, Каслтон, Кавамура
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 12, Портис - 11, Трент-мл. - 9, Райт - 8, Принс - 5, Лиллард - 4, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Роббинс - 2, Джексон - 2, Грин, Смит
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