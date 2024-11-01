Дэмьен Лиллард в проигранном матче с «Мемфисом» набрал лишь четыре очка, смазав 11 бросков

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 122:99 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 33 минуты, набрав суммарно четыре очкf (1 из 12 с игры, 2 из 2 — штрафные), шесть результативных передач и два подбора.

Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-29», что явлется вторым худшим показателем в команде после центрового Брука Лопесf, чьё значение составило «-35».