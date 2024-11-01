Паоло Банкеро, ранее набравший за матч 50 очков, выбыл с серьёзной травмой

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Орландо» Паоло Банкеро выбыл на неопределённый срок из-за травмы. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

«У Паоло Банкеро диагностирован разрыв правой косой мышцы брюшного пресса, и он пропустит неопределённое количество времени. Его состояние будет повторно оценено через четыре-шесть недель», — написал Чарания.

Отметим, что 29 октября Банкеро в матче с «Индианой» стал первым игроком в рамках нынешнего регулярного сезона НБА, кто сумел достигнуть отметки в 50 набранных очков за встречу.

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