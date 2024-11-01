Паоло Банкеро, ранее набравший за матч 50 очков, выбыл с серьёзной травмой
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Тяжёлый форвард и один из лидеров «Орландо» Паоло Банкеро выбыл на неопределённый срок из-за травмы. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.
«У Паоло Банкеро диагностирован разрыв правой косой мышцы брюшного пресса, и он пропустит неопределённое количество времени. Его состояние будет повторно оценено через четыре-шесть недель», — написал Чарания.
Отметим, что 29 октября Банкеро в матче с «Индианой» стал первым игроком в рамках нынешнего регулярного сезона НБА, кто сумел достигнуть отметки в 50 набранных очков за встречу.
НБА — регулярный чемпионат
29 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 115
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Банкеро - 50, Саггс - 25, Вагнер - 14, Картер - 11, Блэк - 8, Вагнер - 7, Колдуэлл-Поуп - 4, Хьюстан, Маккланг, Джозеф, Куин, Ховард, Харрис, Да Силва, Энтони
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 26, Халибёртон - 19, Топпин - 14, Нембард - 13, Тёрнер - 13, Несмит - 10, Шиппард - 8, Джексон - 7, Матурин - 5, Уокер, Фриман, Макконнелл, Джонсон, Джексон
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