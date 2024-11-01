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Даллас Маверикс — Хьюстон Рокетс, результат матча 31 октября 2024, счет 102:108, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Даллас» уступил «Хьюстону», несмотря на 57 очков Кайри Ирвинга и Луки Дончича
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете « Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 108:102.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 28, Томпсон - 12, Лайвли - 6, Гэффорд - 6, Вашингтон - 6, Пауэлл - 4, Маршалл - 4, Динвидди - 4, Харди - 2, Гримс - 1, Проспер, Уильямс, Моррис
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Брукс - 17, Шенгюн - 17, Исон - 15, Смит II - 14, Томпсон - 10, Уитмор - 6, Ванвлит - 4, Шеппард - 2, Холидей, Ландейл, Тэйт, Адамс, Грин

Несмотря на поражение своей команды, две верхние строчки в рейтинге самых результативных игроков матча заняли баскетболисты «Далласа» — на счету Луки Дончича 29 очков, пять подборов и две результативные передачи, Кайри Ирвинг отметился 28 очками, восемью подборами и семью ассистами.

«Маверикс» с тремя победами в пяти матчах находятся на пятой строчке таблицы Западной конференции, «Хьюстон» с таким же соотношением выигранных встреч поднялся на четвёртое место.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Видео
Лука Дончич на предматчевой разминке забросил дальний трик-шот, уйдя на трибуны

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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