«Даллас» уступил «Хьюстону», несмотря на 57 очков Кайри Ирвинга и Луки Дончича

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на паркете « Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 108:102.

Несмотря на поражение своей команды, две верхние строчки в рейтинге самых результативных игроков матча заняли баскетболисты «Далласа» — на счету Луки Дончича 29 очков, пять подборов и две результативные передачи, Кайри Ирвинг отметился 28 очками, восемью подборами и семью ассистами.

«Маверикс» с тремя победами в пяти матчах находятся на пятой строчке таблицы Западной конференции, «Хьюстон» с таким же соотношением выигранных встреч поднялся на четвёртое место.

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