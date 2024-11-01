Джа Моранту потребовалась всего 21 минута, чтобы оформить трипл-дабл в матче с «Милуоки»

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 122:99 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 — трёхочковых), 14 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+29».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Морант оформил трипл-дабл за 21 минуту и 28 секунд, что стало восьмым самым быстрым трипл-даблом в истории лиги.