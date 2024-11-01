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Джа Моранту потребовалась всего 21 минута, чтобы оформить трипл-дабл в матче с «Милуоки»

Джа Моранту потребовалась всего 21 минута, чтобы оформить трипл-дабл в матче с «Милуоки»
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Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 122:99 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 19, Уэллс - 16, Пиппен Мл. - 16, Джексон - 13, Ларэвиа - 11, Иди - 10, Кларк - 7, Хафф - 4, Каслтон, Кавамура
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 12, Портис - 11, Трент-мл. - 9, Райт - 8, Принс - 5, Лиллард - 4, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Роббинс - 2, Джексон - 2, Грин, Смит

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав суммарно 26 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 — трёхочковых), 14 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+29».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Морант оформил трипл-дабл за 21 минуту и 28 секунд, что стало восьмым самым быстрым трипл-даблом в истории лиги.

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