Клэй Томпсон достиг 2500 трёхочковых быстрее всех в истории НБА, кроме одного игрока

Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 108:102 в пользу гостевой команды.

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон в матче достиг рубежа в 2500 реализованных трёхочковых бросков за свою карьеру в НБА. Для этого ему понадобилось 798 игр, что является вторым самым быстрым результатом после Стефена Карри, который достиг этой отметки за 702 матча.

Достижение Клэя Томпсона Фото: Кадр из трансляции

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.