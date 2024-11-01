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Клэй Томпсон достиг 2500 трёхочковых быстрее всех в истории НБА, кроме одного игрока

Клэй Томпсон достиг 2500 трёхочковых быстрее всех в истории НБА, кроме одного игрока
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Сегодня, 1 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 108:102 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 28, Томпсон - 12, Лайвли - 6, Гэффорд - 6, Вашингтон - 6, Пауэлл - 4, Маршалл - 4, Динвидди - 4, Харди - 2, Гримс - 1, Проспер, Уильямс, Моррис
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Брукс - 17, Шенгюн - 17, Исон - 15, Смит II - 14, Томпсон - 10, Уитмор - 6, Ванвлит - 4, Шеппард - 2, Холидей, Ландейл, Тэйт, Адамс, Грин

Атакующий защитник «Далласа» Клэй Томпсон в матче достиг рубежа в 2500 реализованных трёхочковых бросков за свою карьеру в НБА. Для этого ему понадобилось 798 игр, что является вторым самым быстрым результатом после Стефена Карри, который достиг этой отметки за 702 матча.

Достижение Клэя Томпсона

Достижение Клэя Томпсона

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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