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«Цель — удивить мир». Брукс выступил с заявлением после победного матча над «Далласом»

«Цель — удивить мир». Брукс выступил с заявлением после победного матча над «Далласом»
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс прокомментировал выступление своей команды в победном матче с «Даллас Маверикс» (108:102). Брукс, в свою очередь, отметился 17 очками, а для «Рокетс» это уже третья победа в нынешнем регулярном сезоне НБА при двух поражениях.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 28, Томпсон - 12, Лайвли - 6, Гэффорд - 6, Вашингтон - 6, Пауэлл - 4, Маршалл - 4, Динвидди - 4, Харди - 2, Гримс - 1, Проспер, Уильямс, Моррис
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Брукс - 17, Шенгюн - 17, Исон - 15, Смит II - 14, Томпсон - 10, Уитмор - 6, Ванвлит - 4, Шеппард - 2, Холидей, Ландейл, Тэйт, Адамс, Грин

— Вы победили действующих чемпионов Западной конференции, в составе которых три будущих члена Зала славы. Как вы оцениваете это достижение?
— Мы невероятно гордимся. Наша цель — удивить мир и доказать, что мы действительно отличная команда.

— Продолжайте.
— Да, мы очень гордимся. Мы хотели удивить мир, — сказал Брукс в послематчевом интервью.

Напомним, этот сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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