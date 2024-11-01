«Цель — удивить мир». Брукс выступил с заявлением после победного матча над «Далласом»

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс прокомментировал выступление своей команды в победном матче с «Даллас Маверикс» (108:102). Брукс, в свою очередь, отметился 17 очками, а для «Рокетс» это уже третья победа в нынешнем регулярном сезоне НБА при двух поражениях.

— Вы победили действующих чемпионов Западной конференции, в составе которых три будущих члена Зала славы. Как вы оцениваете это достижение?

— Мы невероятно гордимся. Наша цель — удивить мир и доказать, что мы действительно отличная команда.

— Продолжайте.

— Да, мы очень гордимся. Мы хотели удивить мир, — сказал Брукс в послематчевом интервью.

Напомним, этот сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.