Виктор Вембаньяма повторил достижения Андрея Кириленко и Хакима Оладжьювона в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 106:88.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 25 очков (9 из 20 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые), девять подборов, семь результативных передач, пять перехватов и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+43».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что это уже очередной случай для Вембаньямы в НБА, когда он достигает 5x5 (как минимум по пять — очки, подборы, передачи, перехваты и блок-шоты). Таким образом, французский баскетболист повторил достижения Андрея Кириленко и Хакима Оладжьювона, которые также несколько раз добивались 5x5 в играх.