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Виктор Вембаньяма повторил достижения Андрея Кириленко и Хакима Оладжьювона в НБА

Виктор Вембаньяма повторил достижения Андрея Кириленко и Хакима Оладжьювона в НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 106:88.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
88 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Секстон - 16, Джордж - 15, Коллинс - 14, Филиповски - 12, Миллз - 9, Юбэнкс - 6, Кесслер - 6, Сенсабо - 5, Кларксон - 3, Уильямс - 2, Михайлюк, Джузэнг
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Пол - 19, Джонсон - 13, Сохан - 11, Мамукелашвили - 10, Касл - 8, Барнс - 8, Брэнэм - 6, Шампани - 6, Уэсли, Коллинс, Сиссоко, Бэсси

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 25 очков (9 из 20 с игры, где 4 из 13 — трёхочковые), девять подборов, семь результативных передач, пять перехватов и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+43».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что это уже очередной случай для Вембаньямы в НБА, когда он достигает 5x5 (как минимум по пять — очки, подборы, передачи, перехваты и блок-шоты). Таким образом, французский баскетболист повторил достижения Андрея Кириленко и Хакима Оладжьювона, которые также несколько раз добивались 5x5 в играх.

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