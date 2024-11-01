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Все результаты игрового дня НБА 1 ноября

Все результаты игрового дня НБА 1 ноября
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 1 ноября

  • «Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 122:99.
  • «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 102:108.
  • «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 88:106.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»

Самым результативным игроком дня стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 40 очков, пять подборов и восемь результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 19, Уэллс - 16, Пиппен Мл. - 16, Джексон - 13, Ларэвиа - 11, Иди - 10, Кларк - 7, Хафф - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 12, Портис - 11, Трент-мл. - 9, Райт - 8, Принс - 5, Лиллард - 4, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Роббинс - 2, Джексон - 2, Грин, Смит
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 108
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 28, Томпсон - 12, Лайвли - 6, Гэффорд - 6, Вашингтон - 6, Пауэлл - 4, Маршалл - 4, Динвидди - 4, Харди - 2, Гримс - 1, Проспер, Уильямс, Моррис
Хьюстон Рокетс: Грин - 23, Брукс - 17, Шенгюн - 17, Исон - 15, Смит II - 14, Томпсон - 10, Уитмор - 6, Ванвлит - 4, Шеппард - 2, Холидей, Ландейл, Тэйт, Адамс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
88 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Секстон - 16, Джордж - 15, Коллинс - 14, Филиповски - 12, Миллз - 9, Юбэнкс - 6, Кесслер - 6, Сенсабо - 5, Кларксон - 3, Уильямс - 2, Михайлюк, Джузэнг
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Пол - 19, Джонсон - 13, Сохан - 11, Мамукелашвили - 10, Касл - 8, Барнс - 8, Брэнэм - 6, Шампани - 6, Уэсли, Коллинс, Сиссоко, Бэсси
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Пауэлл - 23, Зубац - 22, Портер - 14, Джонс - 11, Мэнн - 8, Коффи - 7, Данн - 6, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Финикс Санз: Букер - 40, О'Нил - 21, Дюрант - 18, Данн - 16, Нуркич - 11, Пламли - 8, Джонс - 7, Игодаро - 2, Аллен - 2, Ли, Бол, Гиллеспи, Моррис

Видео: Адетокунбо появился в образе персонажа мультика

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