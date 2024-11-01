В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 ноября

«Мемфис Гриззлиз» — «Милуоки Бакс» — 122:99.

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 102:108.

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 88:106.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз»

Самым результативным игроком дня стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, на счету которого 40 очков, пять подборов и восемь результативных передач.

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