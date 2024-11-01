Трипл-дабл Хардена не помог «Клипперс» избежать поражения в матче с «Финиксом»

В Инглвуде (США) на стадионе «Интьют Доум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз». «Финикс» обыграл соперника со счётом 125:119.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил 40 очков, пять подборов и восемь передач.

В составе «Клипперс» самым результативным игроком стал рызгрывающий Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 13 передач. Центровой Ивица Зубац набрал 22 очка, сделал 12 подборов и одну передачу.

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