Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трипл-дабл Хардена не помог «Клипперс» избежать поражения в матче с «Финиксом»

Трипл-дабл Хардена не помог «Клипперс» избежать поражения в матче с «Финиксом»
Комментарии

В Инглвуде (США) на стадионе «Интьют Доум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Финикс Санз». «Финикс» обыграл соперника со счётом 125:119.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Пауэлл - 23, Зубац - 22, Портер - 14, Джонс - 11, Мэнн - 8, Коффи - 7, Данн - 6, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Финикс Санз: Букер - 40, О'Нил - 21, Дюрант - 18, Данн - 16, Нуркич - 11, Пламли - 8, Джонс - 7, Игодаро - 2, Аллен - 2, Ли, Бол, Гиллеспи, Моррис

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, который оформил 40 очков, пять подборов и восемь передач.

В составе «Клипперс» самым результативным игроком стал рызгрывающий Джеймс Харден, на счету которого трипл-дабл: 25 очков, 10 подборов и 13 передач. Центровой Ивица Зубац набрал 22 очка, сделал 12 подборов и одну передачу.

Сейчас читают:
В НБА хотят разрешить драки? Все аргументы за и против
В НБА хотят разрешить драки? Все аргументы за и против

Игрок НБА не хочет говорить своё настоящее имя полицейским:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android