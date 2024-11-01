Джа Морант, сидя на паркете, отдал красивейший аллей-уп на партнёра в матче НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, сидя на паркете, отдал красивейший аллей-уп на партнёра по команде Санти Альдаму в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился победой «Мемфиса» со счётом 122:99. Морант стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 26 очков, 10 подборов и 14 передач, тем самым разыгрывающий оформил трипл-дабл.

«Милуоки» потерпел четвёртое поражение кряду в сезоне НБА, выиграв лишь стартовую встречу в регулярном чемпионате-2024/2025 с «Филадельфией».