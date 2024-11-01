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Джа Морант, сидя на паркете, отдал красивейший аллей-уп на партнёра в матче НБА

Джа Морант, сидя на паркете, отдал красивейший аллей-уп на партнёра в матче НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант, сидя на паркете, отдал красивейший аллей-уп на партнёра по команде Санти Альдаму в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился победой «Мемфиса» со счётом 122:99. Морант стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 26 очков, 10 подборов и 14 передач, тем самым разыгрывающий оформил трипл-дабл.

«Милуоки» потерпел четвёртое поражение кряду в сезоне НБА, выиграв лишь стартовую встречу в регулярном чемпионате-2024/2025 с «Филадельфией».

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 19, Уэллс - 16, Пиппен Мл. - 16, Джексон - 13, Ларэвиа - 11, Иди - 10, Кларк - 7, Хафф - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 12, Портис - 11, Трент-мл. - 9, Райт - 8, Принс - 5, Лиллард - 4, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Роббинс - 2, Джексон - 2, Грин, Смит
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