Лидер «Мемфиса» Морант отдал шикарный аллей-уп на 224-сантиметрового центрового

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» отдал шикарный аллей-уп на центрового Зака Иди, который обладает ростом в 224 сантиметра.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился победой «Мемфиса» со счётом 122:99. Морант стал самым результативным игроком в своей команде, набрав 26 очков, сделав 10 подборов и 14 передач, тем самым разыгрывающий оформил трипл-дабл.

22-летний Иди записал на свой счёт 10 очков, восемь подборов и один блок-шот в матче с «Милуоки». На данный момент «мишки» имеют показатель 50% побед в регулярном чемпионате — три выигрыша при трёх поражениях.