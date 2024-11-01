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Звезда «Орландо» Банкеро получил серьёзную травму во время исполнения победного броска

Звезда «Орландо» Банкеро получил серьёзную травму во время исполнения победного броска
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Форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро получил серьёзную травму во время исполнения победного броска в матче регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 с «Чикаго Буллз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После матча у Банкеро диагностировали разрыв правой косой мышцы брюшного пресса, и он пропустит неопределённое количество времени. Его состояние будет повторно оценено через четыре-шесть недель. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Орландо» уступил в последнем матче регулярки «Чикаго» со счётом 99:102. «Мэджик» проиграли второй матч в сезоне, имея в своём активе также три победы. Команда из Флориды расположилась на четвёртом месте Восточной конференции.

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