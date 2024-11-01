Джеймс Харден повторил достижение трёх легенд НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден повторил достижение трёх легенд НБА, выступавших на позиции защитника. Харден перешагнул отметку в 26 000 набранных очков, чего ранее удавалось добиться лишь Коби Брайанту, Майклу Джордану и Оскару Робертсону.
НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Пауэлл - 23, Зубац - 22, Портер - 14, Джонс - 11, Мэнн - 8, Коффи - 7, Данн - 6, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Финикс Санз: Букер - 40, О'Нил - 21, Дюрант - 18, Данн - 16, Нуркич - 11, Пламли - 8, Джонс - 7, Игодаро - 2, Аллен - 2, Ли, Бол, Гиллеспи, Моррис
После недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» в активе Джеймса стало 26 004 очка. На счету Робертсона 26 710 очков, у Джордана их 32 292, а у Брайанта — 33 643.
Отметим, что в игре с «Финиксом» Харден набрал 25 очков, к которым прибавил 10 подборов и 13 результативных передач. «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 119:125.
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