Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден повторил достижение трёх легенд НБА, выступавших на позиции защитника. Харден перешагнул отметку в 26 000 набранных очков, чего ранее удавалось добиться лишь Коби Брайанту, Майклу Джордану и Оскару Робертсону.

После недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» в активе Джеймса стало 26 004 очка. На счету Робертсона 26 710 очков, у Джордана их 32 292, а у Брайанта — 33 643.

Отметим, что в игре с «Финиксом» Харден набрал 25 очков, к которым прибавил 10 подборов и 13 результативных передач. «Лос-Анджелес» проиграл со счётом 119:125.

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