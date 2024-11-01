Расписание всех матчей Евролиги 1 ноября
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание Евролиги на 1 ноября:
20:45 мск – «Фенербахче» – «Партизан»;
21:00 мск – «Жальгирис» – «Монако»;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Панатинаикос»;
22:00 мск – АСВЕЛ – «Бавария»;
22:45 мск – «Париж» – «Баскония».
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
10:00
-
09:25
-
09:00
-
08:44
-
08:36
-
08:30
-
08:01
-
07:59
-
06:31
-
06:24
-
06:05
-
06:03
-
05:51
-
05:37
-
05:31
-
05:27
-
00:41
-
00:34
-
00:16
-
00:07
- 31 октября 2024
-
23:40
-
22:50
-
22:14
-
22:14
-
21:35
-
21:13
-
21:02
-
20:51
-
20:20
-
20:00
-
19:26
-
18:56
-
18:24
-
18:00
-
17:38