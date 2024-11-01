Расписание всех матчей Евролиги 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 1 ноября:

20:45 мск – «Фенербахче» – «Партизан»;

21:00 мск – «Жальгирис» – «Монако»;

22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Панатинаикос»;

22:00 мск – АСВЕЛ – «Бавария»;

22:45 мск – «Париж» – «Баскония».

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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