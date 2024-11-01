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Црвена Звезда Белград — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
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ООО "ОККО"
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Расписание всех матчей Евролиги 1 ноября

Расписание всех матчей Евролиги 1 ноября
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Сегодня, 1 ноября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание Евролиги на 1 ноября:

20:45 мск – «Фенербахче» – «Партизан»;
21:00 мск – «Жальгирис» – «Монако»;
22:00 мск – «Црвена Звезда» – «Панатинаикос»;
22:00 мск – АСВЕЛ – «Бавария»;
22:45 мск – «Париж» – «Баскония».

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победителем Евролиги прошлого сезона стал греческий клуб «Панатинаикос». В финале эта команда победила мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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