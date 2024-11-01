Вембаньяма улучшил свой рекорд, который до него принадлежал Кириленко

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма улучшил свой же рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) как самый молодой игрок, достигший 5x5 (статистическая линейка, в графах которой присутствует минимум пять результативных действий: очки, подборы, передачи, перехваты, блок-шоты).

В матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» Виктор набрал 25 очков, сделал девять подборов, отдал семь результативных передач, выполнил пять перехватов и столько же блок-шотов. Вембаньяма добился рекорда 5x5 в возрасте 20 лет и 301 дня.

Ранее такого достижения он добивался в возрасте 20 лет и 50 дней. До француза рекорд принадлежал именитому российскому баскетболисту Андрею Кириленко (22 года и 288 дней).

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