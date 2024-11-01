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Представлено сравнение старта «Лейкерс» в НБА при Редике в этом сезоне и Хэме — в прошлом

Представлено сравнение старта «Лейкерс» в НБА при Редике в этом сезоне и Хэме — в прошлом
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» имеет идентичную статистику на старте лиги при нынешнем главном тренере Джей Джей Редике и бывшем наставнике Дарвине Хэме. В пяти матчах этого сезона регулярного чемпионата «озёрники» одержали три победы и потерпели два поражения. Столько же побед и поражений было у «Лос-Анджелеса» в прошлом году, когда команду возглавлял Хэм.

Напомним, «Лейкерс» уволили Хэма в прошлом сезоне. Отставка случилась после поражения команды клубу «Денвер Наггетс» в первом раунде плей-офф (1-4).

Ранее мнением о выступлении «Лос-Анджелеса» на старте нынешнего сезона поделился комментатор и эксперт Владимир Гомельский.

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