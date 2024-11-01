Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 2 ноября

В субботу, 2 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс»
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс»
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Брэндон Миллер (решится перед матчем)
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричард
«Бостон»:
Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»
«Кливленд»:
Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Джонатан Айзек
Уэнделл Картер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (косая мышца живота)
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз»
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэмерон Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс
«Чикаго»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин (решится перед матчем)
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Атланта Хоукс» — «Сакраменто Кингз»
«Атланта»:
Трей Янг
Закари Рисашер
Дэвид Родди
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс»
«Нью-Орлеан»:
Хосе Альварадо
Джордан Хоукинс (решится перед матчем)
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон
Даниэль Тайс (решится перед матчем)
«Индиана»:
Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард (решится перед матчем)
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Си Джей Макколлум (бедро), Херберт Джонс (плечо).
«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
«Денвер»:
Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон (решится перед матчем)
Никола Йокич
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»
«Портленд»:
Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Кейсон Уоллес
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.