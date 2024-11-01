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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 2 ноября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 2 ноября
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В субботу, 2 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон
Микал Бриджес
Джош Харт
О Джи Ануноби
Карл-Энтони Таунс (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Брэндон Миллер (решится перед матчем)
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричард

«Бостон»:

Джру Холидэй
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Джонатан Айзек
Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (косая мышца живота)

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Ар Джей Барретт
Якоб Пёлтль

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)
Остин Ривз
Леброн Джеймс
Руи Хатимура
Энтони Дэвис (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэмерон Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс

«Чикаго»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин (решится перед матчем)
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Атланта Хоукс» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атланта»:

Трей Янг
Закари Рисашер
Дэвид Родди
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альварадо
Джордан Хоукинс (решится перед матчем)
Брэндон Ингрэм
Зайон Уильямсон
Даниэль Тайс (решится перед матчем)

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон
Эндрю Нембард (решится перед матчем)
Аарон Несмит
Паскаль Сиакам
Майлз Тёрнер (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Си Джей Макколлум (бедро), Херберт Джонс (плечо).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота»:

Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер

«Денвер»:

Джамал Маррей
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон (решится перед матчем)
Никола Йокич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Портленд»:

Анферни Саймонс
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Кейсон Уоллес
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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