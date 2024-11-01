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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 2 ноября

В субботу, 2 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс»

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон

Микал Бриджес

Джош Харт

О Джи Ануноби

Карл-Энтони Таунс (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Брэндон Миллер (решится перед матчем)

Джош Грин

Майлз Бриджес

Ник Ричард

«Бостон»:

Джру Холидэй

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Джонатан Айзек

Уэнделл Картер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Паоло Банкеро (косая мышца живота)

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Ар Джей Барретт

Якоб Пёлтль

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл (решится перед матчем)

Остин Ривз

Леброн Джеймс

Руи Хатимура

Энтони Дэвис (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Чикаго Буллз Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэмерон Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Бен Симмонс

«Чикаго»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин (решится перед матчем)

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Атланта Хоукс» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Атланта»:

Трей Янг

Закари Рисашер

Дэвид Родди

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Индиана Пэйсерс»

«Нью-Орлеан»:

Хосе Альварадо

Джордан Хоукинс (решится перед матчем)

Брэндон Ингрэм

Зайон Уильямсон

Даниэль Тайс (решится перед матчем)

«Индиана»:

Тайриз Халибёртон

Эндрю Нембард (решится перед матчем)

Аарон Несмит

Паскаль Сиакам

Майлз Тёрнер (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Си Джей Макколлум (бедро), Херберт Джонс (плечо).

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер

«Денвер»:

Джамал Маррей

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон (решится перед матчем)

Никола Йокич

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Портленд»:

Анферни Саймонс

Тумани Камара

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Кейсон Уоллес

Лугенц Дорт

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.