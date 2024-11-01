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Виктор Вембаньяма отдал роскошную передачу из-за спины в историческом матче с «Ютой»

Виктор Вембаньяма отдал роскошную передачу из-за спины в историческом матче с «Ютой»
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма отдал красивую передачу из-за спины на напарника по команде Джулиана Шампани в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз».

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, Вембаньяма набрал 25 очков, сделал девять подборов, семь передач, пять блок-шотов и пять перехватов. Француз набрал по пять результативных действий в пяти статистических метриках, при этом сделал это уже несколько раз в карьере. Ранее неоднократно достигали 5x5 только Хаким Оладжьювон и Андрей Кириленко.

«Сан-Антонио» одержал победу со счётом 106:88. Это второй выигрыш в сезоне для «шпор».

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