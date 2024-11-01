Яннис Адетокунбо во время исполнения штрафного не смог добросить мяч до кольца

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо во время исполнения штрафного в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» не смог добросить мяч до кольца.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, «Милуоки» уступил «Мемфису» со счётом 99:122. «Олени» во главе с Адетокунбо проиграли четвёртый матч кряду в регуляроном чемпионате. На данный момент клуб из Висконсина занимает последнее место в Восточной конферении.

В прошлом плей-офф «Милуоки» проиграл «Индиане Пэйсерс» со счётом 2-4, тем самым выбыв из первого раунда в турнире за чемпионство в НБА.