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«С нетерпением ждал этого момента». Журналист поделился мнением об игре Егора Дёмина

«С нетерпением ждал этого момента». Журналист поделился мнением об игре Егора Дёмина
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Американский журналист и обозреватель спортивного портала KSL Sports Джейк Хэтч поделился мнением об игре Егора Дёмина, который сыграл за университет Бригама Янга (BYU) в матче предсезонной подготовки с «Колорадо Кристиан».

«Он не набрал очков в этой игре. На самом деле, как ни странно, у него было ноль реализованных бросков из трёх, но у него было 11 передач. В самом первом розыгрыше матча он сделал передачу на Кэнона Кэтчингса, который совершенно спокойно завершил проход. Это был захватывающий момент, чтобы открыть игру таким образом. Позже у него был один похожий игровой момент с Кейтой.

И, наблюдая за тем, как эти двое [Дёмин и Кэтчингс] действуют, вижу их способность защищаться со своими длинными руками, они очень жилистые спортсмены, у BYU есть инструменты для работы, и это может быть не революционной новостью для вас, но я с нетерпением ждал этого момента», — сказал Хэтч на канале Locked On (BYU) Cougars в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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