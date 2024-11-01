«С нетерпением ждал этого момента». Журналист поделился мнением об игре Егора Дёмина

Американский журналист и обозреватель спортивного портала KSL Sports Джейк Хэтч поделился мнением об игре Егора Дёмина, который сыграл за университет Бригама Янга (BYU) в матче предсезонной подготовки с «Колорадо Кристиан».

«Он не набрал очков в этой игре. На самом деле, как ни странно, у него было ноль реализованных бросков из трёх, но у него было 11 передач. В самом первом розыгрыше матча он сделал передачу на Кэнона Кэтчингса, который совершенно спокойно завершил проход. Это был захватывающий момент, чтобы открыть игру таким образом. Позже у него был один похожий игровой момент с Кейтой.

И, наблюдая за тем, как эти двое [Дёмин и Кэтчингс] действуют, вижу их способность защищаться со своими длинными руками, они очень жилистые спортсмены, у BYU есть инструменты для работы, и это может быть не революционной новостью для вас, но я с нетерпением ждал этого момента», — сказал Хэтч на канале Locked On (BYU) Cougars в YouTube.

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