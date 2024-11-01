Виктор Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма появился в образе Каонаси на Хэллоуин. Каонаси — один из основных персонажей аниме «Унесённые призраками» режиссёра Хаяо Миядзаки.

Виктор Вембаньяма предстал в образе из японского аниме на Хэллоуин:

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» Вембаньяма набрал 25 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд.

Кроме того, Виктор сделал девять подборов, отдал семь результативных передач, выполнил пять перехватов и столько же блок-шотов. «Сан-Антонио» победил со счётом 106:88.

Виктор Вембаньяма и Крис Пол сыграли в настольный теннис: