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Журналист из США назвал главное преимущество Дёмина, перед тем как он окажется в НБА

Журналист из США назвал главное преимущество Дёмина, перед тем как он окажется в НБА
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Американский журналист и обозреватель спортивного портала KSL Sports Джейк Хэтч рассказал, какое преимущество российский баскетболист Егор Дёмин получит в университете Бригама Янга (BYU), перед тем как попадёт в НБА.

«Он [Кевин Янг] управляет всем, по сути, как командой НБА. Думаю, что это пойдёт на пользу, если вы парень вроде Егора Дёмина или Кэнона Кэтчингса, который может пробыть здесь семь-восемь месяцев, а затем оказаться в НБА.

Вы получите преимущество, узнав, как работают тренеры НБА, потому что Кевин Янг работает в очень похожем стиле», — сказал Хэтч на канале Locked On (BYU) Cougars в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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