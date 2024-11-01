Журналист из США назвал главное преимущество Дёмина, перед тем как он окажется в НБА

Американский журналист и обозреватель спортивного портала KSL Sports Джейк Хэтч рассказал, какое преимущество российский баскетболист Егор Дёмин получит в университете Бригама Янга (BYU), перед тем как попадёт в НБА.

«Он [Кевин Янг] управляет всем, по сути, как командой НБА. Думаю, что это пойдёт на пользу, если вы парень вроде Егора Дёмина или Кэнона Кэтчингса, который может пробыть здесь семь-восемь месяцев, а затем оказаться в НБА.

Вы получите преимущество, узнав, как работают тренеры НБА, потому что Кевин Янг работает в очень похожем стиле», — сказал Хэтч на канале Locked On (BYU) Cougars в YouTube.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.