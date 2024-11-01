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«Их тренер не верил в меня, пришлось показать ему». Сын Скотти Пиппена — после матча в НБА

«Их тренер не верил в меня, пришлось показать ему». Сын Скотти Пиппена — после матча в НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший, сын прославленного игрока НБА Скотти Пиппена, высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 19, Уэллс - 16, Пиппен Мл. - 16, Джексон - 13, Ларэвиа - 11, Иди - 10, Кларк - 7, Хафф - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 12, Портис - 11, Трент-мл. - 9, Райт - 8, Принс - 5, Лиллард - 4, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Роббинс - 2, Джексон - 2, Грин, Смит

«Один из их тренеров не верил в меня, поэтому пришлось показать ему, что я могу делать в защите», — сказал Пиппен-младший во время общения с журналистами.

Напомним, «Мемфис» победил «Милуоки» со счётом 122:99. Скотти провёл на площадке почти 27 минут и за это время набрал 16 очков, к которым добавил три подбора и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент Пиппену-младшему 23 года.

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