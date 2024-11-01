«Их тренер не верил в меня, пришлось показать ему». Сын Скотти Пиппена — после матча в НБА

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Скотти Пиппен-младший, сын прославленного игрока НБА Скотти Пиппена, высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».

«Один из их тренеров не верил в меня, поэтому пришлось показать ему, что я могу делать в защите», — сказал Пиппен-младший во время общения с журналистами.

Напомним, «Мемфис» победил «Милуоки» со счётом 122:99. Скотти провёл на площадке почти 27 минут и за это время набрал 16 очков, к которым добавил три подбора и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент Пиппену-младшему 23 года.

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