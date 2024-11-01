Прославленный баскетболист Яо Мин ушёл с поста президента баскетбольной ассоциации Китая. Об этом информирует издание QQ News со ссылкой на пресс-службу федерации. Новым главой организации стал Го Чжэньмин.

Мин был избран председателем Баскетбольной ассоциации Китая в феврале 2017 года и переизбран на этот пост в декабре 2022-го.

В настоящий момент мужская сборная Китая по баскетболу занимает 30-е место в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА). Команда не принимала участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Шакил О'Нил встретился с Яо Мином: