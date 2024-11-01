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Дончич реализовал бросок по сложнейшей траектории с обратной стороны щита

Дончич реализовал бросок по сложнейшей траектории с обратной стороны щита
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время разминки исполнил трик-шот по сложнейшей траектории с обратной стороны щита.

Словенец Лука Дончич реализовал бросок по сложнейшей траектории с обратной стороны щита:

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» Дончич набрал 29 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. «Даллас» уступил со счётом 102:108.

Отметим, что Дончич не впервые исполняет трик-шоты. Не так давно, перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», словенский баскетболист забросил дальний бросок, уйдя на трибуны.

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Лука Дончич на предматчевой разминке забросил дальний трик-шот, уйдя на трибуны
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