Дончич реализовал бросок по сложнейшей траектории с обратной стороны щита

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время разминки исполнил трик-шот по сложнейшей траектории с обратной стороны щита.

Словенец Лука Дончич реализовал бросок по сложнейшей траектории с обратной стороны щита:

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс» Дончич набрал 29 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. «Даллас» уступил со счётом 102:108.

Отметим, что Дончич не впервые исполняет трик-шоты. Не так давно, перед матчем регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», словенский баскетболист забросил дальний бросок, уйдя на трибуны.