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«О чём мы вообще говорим?» Леброн сделал выбор между Трампом и Харрис перед выборами в США

«О чём мы вообще говорим?» Леброн сделал выбор между Трампом и Харрис перед выборами в США
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал своих поклонников проголосовать за Камалу Харрис на выборах президента США.

Они запланированы на 5 ноября. Харрис является кандидаткой от Демократической партии. Кандидатом от Республиканцев является Дональд Трамп.

«О чём мы вообще здесь говорим? Когда я думаю о своих детях, о своей семье и о том, как они будут расти, выбор для меня становится очевиден.

Голосуйте за Камалу Харрис», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению видео, в котором Трамп выставляется в неприглядном свете.

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Леброн эмоционально отреагировал на вопрос про свой возраст:

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