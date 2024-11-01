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«Астана» объявила о расторжении контракта с американцем после шести матчей за клуб

«Астана» объявила о расторжении контракта с американцем после шести матчей за клуб
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«Астана» объявила о прекращении сотрудничества с американским форвардом Джеймсом Мюррэй-Бойлсом. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Мюррэй-Бойлс присоединился к «Астане» в августе этого года и провёл за эту команду в общей сложности шесть встреч в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В среднем за матч игрок набирал 4,8 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 0,8 передачи.

«Астана» благодарит Джеймса за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении команды.

В прошлом сезоне американец выступал за немецкий «Крайльсхайм», где в среднем за матч набирал 11,4 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,4 передачи.

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