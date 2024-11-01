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Виктор Вембаньяма — о том, что оформил 5х5: я должен делать это на постоянной основе

Виктор Вембаньяма — о том, что оформил 5х5: я должен делать это на постоянной основе
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма поделился мыслями насчёт того, что ему удалось оформить файв-бай-файв в игре с клубом «Юта Джаз», который состоялся сегодня, 1 ноября. Матч завершился победой «Спёрс» со счётом 106:88.

«Это говорит мне о том, что я должен поднять свои стандарты. Если у меня есть возможность приносить команде пользу во всех этих аспектах игры, то должен делать это на постоянной основе», — приводит слова Виктора портал Eurohoops.

Напомним, в игре с командой «Юта Джаз» Виктор набрал 25 очков, сделал девять подборов, отдал семь передач, а также совершил пять перехватов и пять блок-шотов.

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