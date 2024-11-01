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Алексей Швед набрал два очка в дебютной игре чемпионата Китая

Алексей Швед набрал два очка в дебютной игре чемпионата Китая
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35-летний звёздный российский разыгрывающий защитник Алексей Швед дебютировал в Китайской баскетбольной ассоциации (СВА) в составе клуба «Шаньси Лунгс» и набрал два очка в матче.

Клуб Шведа «Шаньси Лунгс» встречался с командой «Гуандун Саузерн Тайгерс» и одержал победу со счётом 103:99. Алексей провёл на площадке девять минут (меньше всех игроков на паркете) и за это время набрал два очка, три передачи и один подбор. Лучшим игроком встречи стал американский игрок и партнёр по команде Шведа Брэндон Гудвин, в своё время игравший в клубе НБА «Атланта Хоукс». На счету Гудвина 26 очков, пять передач и пять подборов.

После девяти сыгранных матчей в сезоне-2024/2025 «Шаньси Лунгс» занимает второе место в таблице, имея на своём счету восемь побед и одно поражение.

В конце октября стало известно, что Швед подписал контракт с китайским клубом, которому пришлось отчислить легионера ради включения россиянина в заявку.

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