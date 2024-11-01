Дрэймонд Грин заявил, что является защитником не хуже, чем Вембаньяма и Холмгрен

Звёздный американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин заявил, что хочет увидеть своё имя вместе с центровым «Оклахома-Сити Тандер» Четом Холмгреном и Виктором Вембаньямой из «Сан-Антонио Спёрс» в обсуждениях лучших защитников североамериканской лиги.

«Я провёл всё лето, наблюдая, как все говорят о Чете и Викторе и о том, что они делают в обороне. Но не забывайте о Дрэе. Я тоже хочу участвовать в этом разговоре и думаю, что это право заслужил своей игрой. Поэтому в каждом матче я выхожу сюда с самой серьёзной мотивацией для игры в обороне, чтобы вернуться в первую пятёрку лучших защитников лиги.

Когда я встречаюсь с этими парнями [Холмгреном и Вембаньямой], у меня такое мышление. Думаю, что у меня был действительно хороший прошлый год в обороне, просто я не сыграл достаточно матчей», — приводит слова Грина издание Bleacher Report.

Дрэймонд обладает наградой лучшего защитника лиги (2017), с 2015-го по 2017-й трижды включался в пятёрку лучших защитников лиги, а в 2018-м вошёл во вторую сборную.

Ранее Грин высказался о возможном чемпионстве «Уорриорз» в сезоне-2024/2025.