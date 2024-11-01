Дрэймонд Грин — о предложении Маззулы ввести в НБА драки: подам против этого петицию

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выступил против идеи главного тренера клуба «Бостон Селтикс» Джо Маззулы. Ранее тот предложил ввести в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игру в большинстве и разрешить драки, как в Национальной хоккейной лиге.

«Понимаю, чего хочет добиться Джо. Но я против настоящих драк, Джо. И не собираюсь в этом участвовать. Посмотрите, куда драки привели меня? Не хочу ничего из этого. Джо, я серьёзно заявляю, что готов запустить петицию против твоей идеи», — приводит слова Дрэймонда портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем матче «Голден Стэйт» победили «Пеликанс» со счётом 104:89.