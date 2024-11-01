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Журналист резко оценил выступление Бронни Джеймса в игре с «Кливленд Кавальерс»

Журналист резко оценил выступление Бронни Джеймса в игре с «Кливленд Кавальерс»
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Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок резко оценил выступление атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в игре с «Кливленд Кавальерс», которая состоялась 31 октября. Матч завершился со счётом 134:110 в пользу «Кавальерс».

НБА — регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
134 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Мобли - 25, Митчелл - 24, Аллен - 20, ЛеВерт - 16, Джером - 14, Гарлэнд - 12, Уэйд - 8, Ньянг - 5, Томпсон - 4, Меррилл - 3, Окоро - 3, Тайсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Дэвис - 22, Кнехт - 18, Расселл - 10, Хатимура - 8, Ривз - 7, Хэйс - 6, Кристи - 6, Винсент - 5, Джеймс - 2, Реддиш, Вуд

«Если бы Бронни действительно принадлежал НБА, то фанаты не делали бы этого [не чествовали его за каждый реализованный бросок]», — написал Уитлок на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в этой игре Бронни набрал два очка. После того как он успешно забросил мяч, фанаты продемонстрировали мощную поддержку Джеймсу, начав аплодировать ему.

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