Журналист резко оценил выступление Бронни Джеймса в игре с «Кливленд Кавальерс»

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок резко оценил выступление атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в игре с «Кливленд Кавальерс», которая состоялась 31 октября. Матч завершился со счётом 134:110 в пользу «Кавальерс».

«Если бы Бронни действительно принадлежал НБА, то фанаты не делали бы этого [не чествовали его за каждый реализованный бросок]», — написал Уитлок на своей странице в социальных сетях.

Отметим, что в этой игре Бронни набрал два очка. После того как он успешно забросил мяч, фанаты продемонстрировали мощную поддержку Джеймсу, начав аплодировать ему.