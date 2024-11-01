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Форвард УНИКСа — об игре в казанском клубе: мне ещё Курбанов говорил, за что ценят новичка

Форвард УНИКСа — об игре в казанском клубе: мне ещё Курбанов говорил, за что ценят новичка
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Тяжёлый форвард УНИКСа Андрей Лопатин прокомментировал победу своей команды над «Уралмашем» в Единой лиге ВТБ и высказался по поводу своей адаптации в клубе. Игра между казанским и екатеринбургским клубами прошла 31 октября. УНИКС одержал победу в матче со счётом 85:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
31 октября 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
85 : 75
Уралмаш
Екатеринбург
УНИКС: Лабери - 18, Найт - 17, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 14, Лопатин - 6, Бако - 5, Д. Кулагин - 4, Комолов - 3, Беленицкий - 2, Тэйлор, Торопов, Илюк
Уралмаш: Мартин - 27, О'Брайант - 16, Новиков - 10, Даглас - 9, Зайцев - 5, Писклов - 4, Нэльсон - 4, Акрамов, Балашов, Михеев

«Рядовых побед в Единой лиге нет. Все команды сильные. Тут уже дело характера и желания. Наше желание было сильнее в матче с «Уралмашем». И поскольку мы обыгрываем их уже второй раз подряд, значит, второй раз подряд доказываем, что сильнее. Главное лицо команды — это тренер. Если он так считает, значит, мы должны в этом прибавлять. Со своей стороны скажу, что мы стараемся. На тренировках он тоже нам говорит, что нужна стабильность.

УНИКС – это клуб другого уровня. Когда я сюда переходил, мне сразу сказали, что не всё сразу. Моё желание – становиться лучше и сильнее. Хочу постепенно добиваться той же роли и в Казани. Это круто, это целый путь. Мне каждый день здесь интересно. Мне ещё Никита Курбанов подсказывал, что новичка команды ценят прежде всего за защиту. Нужно хорошо защищаться, быть активным и бороться за каждый мяч», — приводит слова Лопатина пресс-служба клуба.

На счету Лопатина в матче с «Уралмашем» шесть очков и два подбора. У УНИКСа после 11 проведённых матчей в сезоне-2024/2025 четвёртое место в Единой лиге. На его счету восемь побед и три поражения. «Уралмаш» занимает восьмое место с семью поражениями в 11 встречах.

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